Le ministre Yves Chabi au contact des correcteurs du BEPC

Visite du Ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi, dans les Centres de correction du Brevet d’Etude du Premeir Cycle (BEPC) 2022.

CEG1 Allada et CEG1 Abomey-Calavi dans le département de l’Atlantique et CEG Sainte Rita dans le Littoral. Ce sont les trois centres de correction du BEPC 2022 parcourus, vendredi 1er juillet 2022, par le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi, en compagnie du Directeur Départemental des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle de l’Atlantique, Dr Edmond Houinton.

Selon le DDESTFP/Atlantique « tout se passe bien, les dispositions mises en place sont satisfaisantes ».

« Nous avons vu des correcteurs et des contrôleurs qui sont au travail avec toute la concentration requise. (…) Nous sommes arrivés pour inviter nos enseignants qui sont commis à cette tâche de correction au professionnalisme d’autant plus que l’avenir des enfants est en train d’être joué ici. Nous voulons, par le travail qui se fait, que nous ayons réellement le visage de la qualité des apprentissages que nous avons pu donner à nos apprenants durant l’année », a indiqué le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle, Kouaro Yves Chabi.

La correction est une étape importante de l’organisation du BEPC.

Les résultats de l’examen seront disponibles le 10 juillet 2022.

