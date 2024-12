Le ministre Kouaro Yves Chabi honoré aux Africa Excellence Awards 2024

La ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle du Bénin Kouaro Yves Chabi a été distingué, vendredi 29 novembre 2024, lors de la cérémonie des Trophées Africa Excellence Awards initiés par l’association ‘’Les Ambassadeurs du Développement’’.

Kouaro Yves Chabi a reçu la palme de la Meilleure contribution pour la promotion de la formation technique et professionnelle au milieu de 22 autres acteurs clés de développement et du monde scolaire. Le prix a été décerné par l’association ‘’Les Ambassadeurs du Développement’’ dans le cadre de la 4e édition des Trophées Africa Excellence Awards qui visent à promouvoir l’excellence, l’innovation et la bonne gouvernance. L’initiative célèbre le mérite et l’activisme en faveur de l’éducation et du développement.

« Je tiens à remercier l’association pour l’honneur fait à ma modeste personne. Merci aux collaborateurs pour leur dévouement à la cause commune et merci également à chacun des acteurs du sous-secteur des enseignements secondaires technique et de la formation professionnelle sans qui, cette distinction n’aurait pas de sens », a confié le ministre des Enseignements Secondaire, Technique et de la Formation Professionnelle.

A.A.A

3 décembre 2024