Le ministère des finances lance le paiement en ligne

Le ministère de l’Economie et des finances a lancé ce lundi 03 février 2020, le formulaire unique de paiement des cotisations de sécurité sociale et impôts sur salaire en ligne.La cérémonie de lancement a eu lieu en présence du directeur de cabinet du ministère de l’Économie et des Finances, M. Hermann Orou Takou, le directeur général des impôts Nicolas Yènoussi, et le directeur général par intérim de la CNSS, Apollinaire Tchintchin.

Simplifier la vie aux contribuables ; tel est l’objectif poursuivi par la Direction Générale des impôts et la Caisse Nationale de Sécurité Sociale en mettant en place un formulaire de déclaration unique de paiement des impôts sur les salaires et les cotisations sociales en ligne.

D’après le Directeur général des impôts Nicolas Yènoussi, ce nouvel outil va permettre de réduire les tracasseries et gagner du temps. Pour le directeur général par intérim de la CNSS, Appolinaire Tchintchin, cette innovation vise aussi à lutter contre la fraude.

« Les impôts sur salaire que sont l’impôt sur le revenu des personnes physiques et le versement patronal sur salaire, puis les cotisations sociales que sont l’assurance vieillesse, les prestations ou risques professionnels et les prestations familiales constituent des retenues à la source ayant les mêmes bases de calculs que sont les salaires et autres rémunérations versés aux employés », a expliqué le directeur de cabinet du ministre de l’économie et des finances. M. Hermann Orou Takou, qui a procédé au lancement officiel de ce formulaire unique a déclaré que « c’est donc dans une logique d’efficacité que le législateur vient de permettre aux entreprises utilisatrices des deux procédures fiscales, de promouvoir également par ce canal, la souscription de leurs cotisations sociales ».

A en croire le représentent du ministre des Finances, « ces deux déclarations autrefois séparées souscrites auprès de deux administrations distinctes se feront désormais via la plate e-services de l’administration fiscale ». Cela permettra « de mettre fin aux divergences entre les déclarations souscrites par les entreprises » et favorisera « le meilleur suivi des déclarations et une réduction significative des tracasseries et du temps consacré à la souscription des déclarations ».

« C’est donc une mesure qui sera bénéfique pour le développement de notre pays », a-t-il conclu.

Le formulaire de déclaration unique de paiement des impôts sur les salaires et les cotisations sociales est disponible sur la plateforme E-Service de l’administration fiscale.

Akpédjé AYOSSO

Finances et digitalisation : Lancement du formulaire unique de déclaration des impôts sur salaires et des cotisations de sécurité socialehttps://t.co/IkVyASVtMK Site Web : https://t.co/Rw0YTPKdsh — Gouvernement du Bénin 🇧🇯 (@gouvbenin) February 4, 2020

