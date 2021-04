Le message de Zul-Kifl Salami à l’endroit des Béninois

La Fondation Zul Kifl Salami a durant cette période électorale partagé un message de paix. A la veille du scrutin présidentiel, Zul-Kifl Salami appelle tout le peuple béninois à la culture de la paix.

« Le concept ‘’Salam’’ (Paix) ce n’est pas seulement une mécanique, mais c’est du vécu. Vous devriez vivre au quotidien la paix, chez vous, autour de vous, la paix du cœur, la paix avec vos voisins », a déclaré Zul-Kifl Salami lors d’une conférence de presse ce vendredi 09 avril 2021.

Ce comportement, souligne l’ex-ministre d’Etat, « il faut que chacun de nous, Béninois et Béninoises nous l’ayons au quotidien et ça portera sur le développement du pays et la postérité individuelle et collective ».

« Dans nos prières, nous continuons de prier pour la paix, car Dieu a dit appelez-moi je vous attendrai. (…). Dieu attendra nos cœurs, Dieu attendra les gémissements en faveur de la paix. Que chacun prie dans son for intérieur, dans son église et dans sa mosquée jusqu’à la fin du vote pour demander la paix et le miracle va se produire car Dieu n’abandonne jamais ses créatures », exhorte Zul-Kifl Salami.

A.A.A

9 avril 2021 par