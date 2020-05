Le message de Bio Tchané à la communauté

La communauté musulmane du Bénin célèbre ce dimanche 24 mai 2020, la fête de Ramadan. Le ministre d’État chargé du plan et du développement, Abdoulaye Bio Tchané, à travers un message publié sur sa page Facebook, exprime ses vœux aux fidèles musulmans.

Dans son message, le ministre d’État a émis le vœu que les musulmans partagent d’agréables moments festifs avec leurs proches conformément à l’esprit de la fête. Abdoulaye Bio Tchané implore la bonté de Allah pour que la fête de l’Aïd el Fitr apporte aux communautés, aux populations et à tout le pays, « joie, paix, et prospérité ». « Heureuse célébration à tous dans le respect strict des recommandations gouvernementales sur les gestes barrières et de distanciation sociale contre le Coronavirus », souligne le ministre d’État Bio Tchané.

F. A. A.

