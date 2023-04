Le maire de Copargo et des adjoints bientôt destitués

« Il est retiré au Maire de Copargo Ignace OUOROU et à ses deux adjoints notamment Zacari WIODE (PAM) et Imorou AMBANI (DAM), la confiance du Parti FCBE dont ils sont les élus », selon une décision du Secrétaire Exécutif National du parti Force Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) Paul Hounkpè en date du 18 avril 2023.

Le parti Cauris pour un Bénin Émergent (FCBE) a retiré sa confiance au Maire de Copargo Ignace OUOROU et à ses deux adjoints, Zacari WIODE (PAM) et Imorou AMBANI (DAM). La décision signée du Secrétaire Exécutif National, Paul Hounkpè ne mentionne pas la raison du retrait de la confiance à ces élus FCBE au sein du Conseil communal de Copargo.

Cette décision en date du 18 avril 2023 aura pour conséquence la destitution du maire et de ses deux adjoints.

Le parti FCBE a perdu la majorité au sein du Conseil communal de Copargo à la suite d’une démission collective de ses élus.

Les conseillers communaux élus sur la liste FCBE lors des élections communales de 2020 avaient démissionné du parti FCBE pour rejoindre Union Progressiste, devenu Union Progressiste le Renouveau.

