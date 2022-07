Le jugement renvoyé à la fin de la session criminelle

L’audience de l’affaire relative à l’assassinat d’une femme bossue à Togoudo, un village de l’arrondissement central de Tori Bossito s’est ouvert ce mardi 12 juillet 2022 au tribunal de Cotonou. En raison de l’absence des mis en cause, le jugement du 13ème dossier inscrit au rôle de la session criminelle, est renvoyé en fin de session.



Un neveu tue sa tante bossue et prends sa bosse, les faits se sont déroulés à Togoudo, un village de l’arrondissement central de Tori Bossito. Selon l’ordonnance de mise en accusation du 20 juillet 2020 lue par le greffier au cours du procès, le mis en cause, neveu de la victime aurait senti le besoin d’utiliser une bosse humaine pour des rituels. De complicité avec son coaccusé, il décide de sacrifier sa tante bossue. Ainsi, ils demandent à celle -ci de les accompagner dans un champ pour des travaux champêtres. Une demande à laquelle la victime a accédée. Le présumé complice l’attendait à cet endroit. Une fois sur les lieux, ils assassinent la tante et lui prennent la bosse.

Les accusés selon le ministère public n’ont pas comparu à cause de certaines formalités qui n’ont pas été accomplies. Ils auraient bénéficié d’une libération provisoire.

S’appuyant sur les dispositions de l’article 292 du Code de procédure pénale, le ministère public a demandé le renvoie du jugement.

A la reprise, la Cour renvoie le jugement à la fin de la session criminelle.

