Le journaliste Ignace Sossou recouvre sa liberté ce mercredi

En détention depuis le 24 décembre 2019 pour cuber-harcèlement après le procès en première instance, le journaliste Ignace Sossou devrait recouvrer sa liberté ce mercredi 24 juin 2020. Le mis en cause devrait également payer la somme de 500.000 FCFA d’amende.

Dans son jugement, la Cour d’Appel de Cotonou a condamné le 19 mai dernier, le journaliste Ignace Sossou à 12 mois de prison dont 06 assortis de sursis et une amende de 500.000 francs CFA.

Le journaliste a été condamné suite à une plainte du procureur de la République qui a estimé qu’il avait déformé ses propos dans trois tweets publiés lors d’un atelier organisé par CFI.

Au cours du procès du 19 mai, Me Brice Houssou, avocat de la défense a déclaré que « Ignace Sossou n’a commis aucune faute déontologique et aucune infraction à loi pénale ».

Me Olga Anasside, conseil du procureur-plaignant appréciant la peine infligée au journaliste a considéré que « la Cour a été plus clémente ».

F. A. A.

24 juin 2020 par