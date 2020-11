Le journal Matin Libre suspendu

A la suite d’une plainte, la Haute autorité de l’audiovisuel et de la communication (HAAC) par une décision en date du 22 octobre 2020, a suspendu le journal Matin Libre, et ce, jusqu’à la nomination d’un directeur de publication. Il est reproché à l’organe d’avoir associé le limogeage de Mesmin Adisso à l’affaire ‘’harcèlement sexuel à l’ORTB’’ qui avait défrayé la chronique en mai dernier.

Selon la décision de la HAAC, le journal à travers sa publication a violé les dispositions des articles 2, 6, et 17 du Code de déontologie de la presse béninoise, et celles de l’article 268 de la loi N° 2015-07 du 20 mars 2015 portant Code de l’information en République du Bénin. L’institution en charge de la régulation des médias au Bénin a alors décidé de la suspension de l’organe jusqu’à la nomination d’un directeur de publication. Matin Libre devra également présenter des excuses publiques à Mesmin Adisso dont l’honneur a été entaché par l’article du journal.

En mai 2020, la journaliste Angéla Kpeidja avait dénoncé le harcèlement sexuel dont font l’objet les femmes de la Télévision nationale. Pendant la même période, Mesmin Adisso, alors rédacteur en chef adjoint, et secrétaire de rédaction fut limogé.

F. A. A.

