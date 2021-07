Le jeune homme victime de flagellation mal en point

Le jeune homme victime de châtiments corporels dans le palais de l’empereur Owo-Lobè ne va pas bien. C’est ce qu’a confié son avocat Me Filbert Béhanzin à Frissons Radio ce mercredi 21 juillet 2021.

« Mon client ne va pas bien. Il s’est retrouvé avec un bras cassé. Il a plein de blessures sur le corps. Il a des blessures au niveau de la mâchoire. Il continue de suivre les soins », a déclaré Me Filbert Béhanzin.

A l’en croire, la moto et le téléphone de son client ont été confisqués depuis la nuit du 22 au 23 juin dernier où il a subi des châtiments corporels. Son épouse s’est rendue au palais mais n’a pas récupéré la moto. « Ils ont refusé de lui restituer sa moto au mépris de toutes les règles de la République. Ils ont gardé son téléphone. Il y a une dame même qui s’est autorisée d’utiliser son téléphone à des fins privées. Personne n’est venu pour lui porter assistance », a-t-il affirmé.

Mon client poursuit Me Béhanzin, a dû faire face à toutes les charges médicales et par manque de moyens, il a dû quitter l’hôpital où il était soigné pour se remettre à l’indigénat pour essayer de se soigner.

La victime Ibrahim a reçu une somme de 250.000 FCFA pour ses soins. « Ce n’est pas un montant qui est définitif et compter sur moi nos réclamations pécuniaires ne se limiteront pas à cela. Ce qu’il a dépensé à ce jour pour se soigner est largement au-dessus des 250.000 FCFA », a-t-il indiqué.

L’empereur Kabiessi Owo-Lobè de la Fraternité des Ogboni a été libéré et placé sous convocation pour complicité de coups et blessures volontaires après présentation au procureur lundi 19 juillet 2021.

Huit de ses ministres ont été déposés en prison. Ils sont poursuivis pour coups et blessures volontaires. L’empereur et ses ministres ont été arrêtés après la diffusion sur les réseaux sociaux ce week-end des vidéos du jeune homme victime de flagellation dans le palais de l’empereur des Ogboni. Leur audience en flagrant délit aura lieu le 10 août prochain au tribunal de Cotonou.

AAA.

21 juillet 2021 par ,