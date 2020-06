Le jeune Freeman recherché par ses parents à Ekpè

Un jeune homme âgé de la vingtaine a disparu depuis le 27 mai dernier, et n’est plus revenu à son domicile. Affectueusement appelé Freeman, le jeune homme est père de famille, avec deux enfants. Il aurait été enlevé par des inconnus devant un bar à PK 10 à Ekpè, dans la commune de Sèmè-Kpodji.

Selon les parents du jeune homme, la veille de sa disparition, un ami l’aurait contacté pour l’amener chez le réparateur de téléphone. Ainsi, les deux se sont donné rendez-vous devant un bar qu’ils ont l’habitude de fréquenter à PK10. Arrivé sur les lieux, debout sur sa moto attendant l’ami, des inconnus sont venus menotter le jeune Freeman et l’ont emmené avec eux, a raconté sa sœur. Voulant résister à ses ravisseurs, ces derniers renseigne-t-elle, l’auraient giflé et l’auraient propulsé dans un véhicule.

Pensant que c’est la police qui l’a arrêté, les parents se sont rendus au commissariat d’Agblangandan et à la Brigade criminelle pour s’enquérir de ses nouvelles. Mais peine perdue.

Une enquête est ouverte.

F. A. A.

6 juin 2020 par ,