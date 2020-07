A la faveur d’un atelier organisé par l’ONG Médecins du monde Suisse ce jeudi 23 juillet 2020 à Grand-Popo, le guide d’accompagnement psychosocial des personnes victimes de violences basées sur le genre (VBG) a été validé. Le document composé d’une trentaine de pages, et regroupé en trois chapitres expose les différents aspects du phénomène, ses conséquences, l’accueil des victimes, la résolution des urgences, le référencement et l’enquête sociale.

Selon la coordinatrice générale de Mdm-Suisse au Bénin, Elena Melanie, le document validé vise l’amélioration et la prise en charge des victimes. Le renforcement continu des capacités des assistants sociaux est aussi évoqué afin de permettre à ces derniers, d’offrir un accompagnement psychosocial conforme aux standards.

Dans la quasi totalité des unités de prise en charge, observe la coordinatrice générale, les assistants sociaux sont les premiers acteurs à accueillir et à orienter les victimes. D’où la nécessité de renforcer leurs capacités.

Le guide d’accompagnement psychosocial des personnes victimes de violences basées sur le genre est une référence en matière de prise en charge psychosociale des personnes victimes des VBG. C’est un document qui énumère les bonnes pratiques à observer sur le plan national. Sa validation a été possible grâce à la volonté de l’Ong Médecins du monde (Mdm-Suisse) et l’Unicef à travers sa section protection de l’enfance.

Les travaux de l’atelier de validation ont été présidés par Noah Agbaffa-Padonou, conseiller technique au suivi des projets du ministère des Affaires sociales et de la Microfinance, représentant le ministre Véronique Tognifodé Mèwanou.

Des cadres des ministères sectoriels, la commissaire adjointe de l’Office central de protection des mineurs, les représentants des Organisations de la Société civile et les assistants sociaux ont pris part aux travaux de cet atelier.

