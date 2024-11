Le gouvernement va réprimer les affichages anarchiques dans les villes

Des « mesures répressives appropriées » seront appliquées, sous huitaine, à l’encontre des auteurs d’affiches publicitaires anarchiquement posées sur l’espace public des villes du Grand Nokoué. Le gouvernement a fait cette mise en garde, mercredi 06 novembre 2024, à l’issue du Conseil des ministres.

Le gouvernement a rappelé « l’interdiction des affichages publicitaires anarchiques dans les communes du Grand Nokoué ».

Le Conseil des ministres indique que : « dans le cadre de l’assainissement et de l’embellissement de nos villes, au soutien des aménagements majeurs réalisés ou en cours, il a été adopté le décret n° 2023-453 du 13 septembre 2023 portant réglementation de l’affichage publicitaire dans les communes du Grand Nokoué. Il interdit, en son article 2, les affichages publicitaires sur les monuments naturels, les mâts de lampadaires servant à l’éclairage public, les poteaux électriques et de télécommunication, les équipements publics concernant la circulation routière, maritime, fluviale ou aérienne, tous autres supports non agréés ».

Ces interdictions ont été également rappelées par le ministre chargé du Cadre de Vie qui a « accordé un moratoire aux auteurs concernés afin qu’ils s’y conforment ».

« Mais, force est de constater que passé le délai fixé, lesdits affichages se poursuivent, au mépris de la règlementation en vigueur », a déploré le Conseil des ministres du 06 novembre 2024.

« Le Conseil invite instamment ceux-ci à les démanteler sous huitaine faute de quoi, les services compétents de l’Etat appliqueront les mesures répressives appropriées ».

Le Grand Nokoué englobe les villes telles que Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi et Sèmè-Podji.

M. M.

6 novembre 2024 par ,