Le gouvernement rassure les agents en poste dans le septentrion

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique était au contact des éléments du Groupement spécial polyvalent de la Police républicaine ce dimanche 22 septembre 2024 à Kandi. Alassane Séïdou a exprimé le soutien et l’accompagnement du gouvernement à ces agents après les derniers évènements ayant endeuillé la police républicaine.

Le gouvernement mesure l’ampleur de la menace terroriste dans la partie septentrionale du Bénin, et jouera sa partition pour arriver à bout du phénomène. Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique a rassuré lors d’une rencontre, à Kandi, dimanche 22 septembre 2024, les éléments du Groupement spécial polyvalent de la Police républicaine.

« Le gouvernement est fier de vous. […]. Le gouvernement vous demande de vous engager toujours un peu plus. Si nous réussissons à travailler de façon constante, nous allons à moyen ou long terme vaincre ce phénomène », a rassuré le ministre. Alassane Séïdou a réitéré l’engagement de l’exécutif à jouer sa partition en mettant les moyens nécessaires à disposition, en améliorant les conditions et en renforçant les moyens roulants, y compris les « vecteurs aériens ». « Des engagements sont pris et d’ici là, il y aura de la visibilité par rapport à ces équipements, parce que notre pays doit être défendu », a-t-il déclaré.

« Nous sommes très heureux de vous rencontrer et de vous voir en bonne forme et nous pensons que le moral est haut. Nous voulons avoir cette assurance parce que les temps sont durs. Vous le savez mieux que nous, mais nous ressentons aussi la douleur comme vous. Je suis plus que convaincu que c’est l’image de notre pays que nous devons sauver. Nous avons un seul pays, c’est le Bénin. Ce territoire est le nôtre et nous devons le défendre quel que soit le prix. Ce n’est pas acceptable que des hommes comme nous viennent nous faire partir de notre pays. C’est-à-dire que nous devons nous battre quel que soit le prix pour que le Bénin reste le Bénin et qu’un seul centimètre carré du Bénin ne soit arraché. C’est tout l’enjeu de cette bataille », a laissé entendre le ministre de l’intérieur.

La menace terroriste n’est pas un problème national ; c’est un problème sous régional, a-t-il souligné exhortant les agents de sécurité à la vigilance. « La mission est difficile. Mais personne ne va l’accomplir à notre place. Personne ne viendra d’ailleurs défendre le Bénin. C’est nous-même qui devons défendre le Bénin. Et ceux que nous avons en face sont des hommes comme nous. Et s’ils osent attaquer nous devons aussi oser nous défendre. C’est cette conviction là que vous devez avoir. Nous devons nous battre et défendre notre territoire. Personne n’a le droit de venir arracher un seul centimètre carré de notre pays […] », a souligné Alassane Séïdou.

F. A. A.

23 septembre 2024 par ,