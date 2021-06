Le gouvernement lance une mission de maîtrise d’œuvre

Le gouvernement a autorisé en conseil des ministres, mercredi 30 juin 2021, la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants (PROSER) au Bénin.

Dans le cadre de la mise en œuvre du projet de sédentarisation des troupeaux de ruminants (PROSER), le gouvernement a autorisé la réalisation d’une mission de maîtrise d’œuvre partielle. Cette mission porte sur différentes études à réaliser ainsi que l’élaboration des dossiers d’appel d’offres dans le cadre de ce projet. Selon le conseil des ministres, il s’agit de l’avant-projet sommaire au niveau de 126 campements à renforcer, situés dans 42 communes, dans tous les départements à l’exception du Littoral ; l’avant-projet-détaillé du campement pastoral pilote, des unités de production fourragère à but commercial, de sept fermes pilotes, de deux banques semencières, et de 126 campements à renforcer ; l’élaboration des dossiers d’appels d’offres des infrastructures et équipements à mettre en place par le projet ; puis des études d’impact environnemental et social sur les sites des 126 campements retenus ainsi que leur publication.

L’objectif du gouvernement est de moderniser les pratiques d’élevage ainsi que l’amélioration des revenus et des conditions de vie des éleveurs.

Le ministre de l’Agriculture, de l’Elevage et de la Pêche veillera à la bonne exécution du contrat à signer avec le cabinet spécialisé identifié.

M. M.

30 juin 2021 par