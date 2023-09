Le gouvernement et les Nations Unies assistent près de 9.500 réfugiés

Le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane SEIDOU et le coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin, Salvator NIYONZIMA, étaient vendredi 22 septembre 2023, dans les communes de Matéri, Tanguiéta et Natitingou dans le département de l’Atacora. Ces deux personnalités sont allées exprimer la solidarité du gouvernement et de la communauté internationale aux réfugiés de ce département.

Le gouvernement béninois et les Nations Unies solidaires avec les réfugiés dans le département de l’Atacora. 9.348 personnes réfugiées dans ce département ont bénéficié d’une assistance vendredi 22 septembre 2023. L’assistance octroyée à ces réfugiés selon une publication du gouvernement, est essentiellement composée de kits de dignité, d’équipements pour les Centres de Protection Sociale (CPS), de médicaments et matériels médicaux, de kits scolaires, d’articles ménagers essentiels et de trois tonnes d’engrais. Elle vient s’ajouter aux transferts monétaires effectués au profit de ces réfugiés et aux nombreux efforts du gouvernement béninois en faveur des réfugiés et des personnes déplacées, forcées de quitter leurs pays, ainsi qu’aux populations d’accueil.

Cette assistance selon le ministre de l’intérieur, vient en réponse à la soumission d’aide humanitaire du gouvernement béninois au coordonnateur résident du système des Nations Unies au Bénin pour venir en aide aux réfugiés. La réponse prompte du système des Nations Unies qui, à travers ses agences, a débloqué la somme de 2 millions de dollars américains, traduit selon Alassane SEIDOU, la synergie d’actions entre le gouvernement et l’équipe pays des Nations Unies.

Les remises effectuées vendredi 22 septembre 2023, informe le ministre, marquent le début d’un processus. Après ces communes du département de l’Atacora, cap sera bientôt mis sur celles de l’Alibori.

