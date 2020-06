Le gouvernement échangent avec les chefs religieux sur le Covid-19

Le gouvernement a tenu dans la matinée de ce jeudi 18 juin 2020, une réunion de suivi de la mise en œuvre des mesures officielles liées à la Covid-19 dans les lieux de culte au Bénin. Au cours de cette rencontre, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin a expliqué les raisons de l’augmentation du nombre de cas confirmés et des décès dans le pays.

Dans son message, le ministre de la santé, Benjamin Hounkpatin, a souligné que les mesures mises en œuvres par le gouvernement et qui avaient fait objet d’échanges avec les responsables de culte, ont permis de faire face à l’augmentation du nombre de cas confirmés que du nombre de cas grave. Dans ses explications, il a précisé que « la gravité de la maladie est telle que lorsque on arrive à ce stade, le nombre de décès ne fait qu’augmenter malgré toutes les dispositions qui ont été prises par le gouvernement ». Les cas enregistrés sont localisés au niveau de « l’ancien cordon sanitaire », notamment les départements du Littoral (avec la moitié), de l’Ouémé, de l’Atlantique, a informé le ministre de la santé précisant que ces trois départements regroupent plus de 75% des cas actuellement dans le pays.

Selon Benjamin Hounkpatin, les cas grave et les décès enregistrés sont « en rapport avec la présence de maladies préexistantes ou de cas de sujets âgés ». « Lorsque la Covid-19 survient chez des sujets qui ont déjà des antécédents comme la drépanocytose, l’hypertension artérielle, le diabète, le pronostic de la maladie est sombre », a-t-il expliqué soulignant que les 06 derniers cas de décès enregistrés sont en rapport avec des sujets ayant des antécédents de diabète, et d’hypertension artérielle.

Le gouvernement était représenté au cours de la réunion de suivi par le ministre d’Etat secrétaire général du gouvernement, Pascal Irénée Koukpaki, et les ministres Benjamin Hounkpatin de la santé et Sacca Lafia de l’intérieur et de la sécurité publique.

F. A. A.

18 juin 2020 par