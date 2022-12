Le gouvernement dote la Police de 40 véhicules Pick-up

Les capacités opérationnelles des forces de sécurité béninoises viennent d’être renforcé. C’est à travers une dotation de 40 véhicules Pick-up remis à la Police républicaine ce mardi 06 décembre 2022.

Le Ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou a procédé à la remise officielle de 40 véhicules Pick-up de marque Land Cruiser au Directeur Général de la Police républicaine. C’est dans l’enceinte du Quartier Général des Forces Armées Béninoises à Cotonou, mardi 06 décembre 2022, en présence du Ministre en charge de la défense nationale Alain Fortunet Nouatin.

La dotation s’inscrit dans le cadre du vaste programme d’équipement de la Police Républicaine lancé par le Président Patrice Talon pour accroître les capacités opérationnelles des forces de sécurité.

En droite ligne avec ce programme, ce sont 910 motocyclettes et 259 véhicules de type Pick-up ont été acquis pour accroître le niveau de surveillance des Corridors et assurer la réactivité dans les interventions et 155 Commissariats de Police ont été construits dans les communes de 2016 à la date du 06 décembre 2022, a fait savoir le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, Alassane Seidou.

