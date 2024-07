Le gouvernement crée l’Agence béninoise pour la Recherche et l’Innovation

En Conseil des ministres ce mercredi 31 juillet 2024, le gouvernement béninois a décidé de la création de l’Agence béninoise pour la Recherche et l’Innovation.

« Un diagnostic de l’organisation et de l’animation de la recherche et de l’innovation dans notre pays révèle l’existence de plusieurs structures avec une redondance des missions. Cette multiplicité d’acteurs entraîne un éparpillement des ressources affectées, avec une opérabilité faible des activités compromettant par conséquent la bonne gestion scientifique et financière des instituts et laboratoires », informe le Conseil des ministres. Selon le gouvernement béninois, une réforme et un repositionnement du secteur de la recherche et de l’innovation s’impose. « Celle-ci prendra en compte les volets restructuration, financement, valorisation au plan national, aux fins d’une meilleure visibilité. D’où la création de la présente agence dont les statuts ont été, par la même occasion, approuvés », renseigne le Conseil des ministres.

La même source souligne que la création de cette agence favorisera par ailleurs l’acquisition d’équipements de pointe au sein d’instituts thématiques qui seront évalués périodiquement puis labelisés. « Il en sera de même pour d’autres outils techniques sur des créneaux porteurs, sans compter la possibilité de négocier des accords de licence et des transferts technologiques », ajoute le Conseil des ministres.

