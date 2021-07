Le gouvernement béninois en vacances dès le 2 août

Le président de la République Patrice Talon et ses ministres seront en vacances le 02 août prochain. Les activités gouvernementales reprendront le 28 août 2021.

L"information a été rendue publique par Frissons radio.

Les minsitres tiennent donc leur dernier conseil avec le chef de l’Etat ce mercredi. Il faudra attendre la première semaine du mois de septembre plus précisément le 1er pour voir se tenir le conseil des ministres.

Depuis son accesssion au pouvoir en 2016, le chef de l’Etat Patrice Talon donne du repos à ses collaborateurs après des moments de labeur. Occasion pour le président de la République et ses ministres de revenir revigorés pour reprendre avec les grands dossiers de la République.

