Le gouvernement autorise le branchement au câble sous-marin 2AFRICA

Réuni en conseil des ministres, mercredi 23 décembre 2020, le gouvernement a autorisé la signature d’un contrat portant sur le branchement du Bénin au câble sous-marin 2AFRICA. D’une longueur de 37 000 km, 2AFRICA relie l’Europe, le Moyen-Orient et 16 pays d’Afrique. C’est une technologie qui sera mis en service en 2023-2024 pour fournir plus que la capacité totale combinée de tous les câbles sous-marins desservant l’Afrique. L’objectif du gouvernement est de doter le Bénin d’une plus grande capacité nécessaire à la mise en œuvre des projets phare du Programme d’Actions du Gouvernement (PAG) notamment le déploiement de l’Internet haut débit et très haut débit sur l’ensemble du territoire national.

M. M.



25 décembre 2020 par