Le gouvernement assouplit la délivrance du quitus fiscal

Au cours du point de presse à l’issue du conseil des ministres, le Ministre de la Communication et de la Poste, a évoqué les mesures prises par le gouvernement concernant la délivrance du quitus fiscal pour permettre à tout candidat potentiel d’obtenir cette pièce. Il s’agit de préciser et faire figurer les montants dus par ceux qui ne seraient pas à jour vis-à-vis du fisc ; lesquels montants devront être recouvrés tôt ou tard. Il s’agit selon lui d’une mesure de souplesse permettant à tous de pouvoir postuler pour les prochaines élections.

La date de la tenue des élections municipales et communales est fixée au 17 mai 2020.

Le conseil des ministres a pris cette décision ce mercredi afin de permettre aux forces qui devraient s’y engager de se préparer.

Par ailleurs, le chef de l’Etat tient à l’organisation à bonne date des élections conformément aux textes en vigueur et sa volonté de mettre en œuvre les recommandations du dialogue politique.

G. A.

22 janvier 2020 par