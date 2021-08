Le gouvernement assiste les déplacés burkinabés à Porga

Les bras chargés d’importants lots de vivres et de non vivres, les ministres béninois de l’intérieur et de la sécurité publique, Alassane Seidou, et de la décentralisation et de la gouvernance locale, Raphaël Akotègnon, sont allés au chevet des déplacés et demandeurs d’asile burkinabés à Porga, mercredi 4 août 2021. C’est en présence du préfet de l’Atacora, Lydie Déré Chabi Nah, du représentant résident du Programme alimentaire mondial (PAM), Guy Adoua, et du directeur général de l’Agence nationale de la protection civile (ANPC), Aristide Dagou. }

Des sacs de riz, de sorgho, de mil et d’haricot blanc, des cartons de savon et de pâtes alimentaires, des bidons d’huile, des bassines, des sceaux, et autres composent les lots offerts, mercredi 4 août 2021, aux déplacés et demandeurs d’asile burkinabés à Porga par une délégation gouvernementale.

« Nous partageons votre douleur, ce n’est pas de votre gré que vous avez quitté votre pays. Le Bénin veille sur vous et donnera le maximum pour rendre votre séjour ici heureux. Nous voulons vous dire aussi que nous sommes en lien avec vos autorités et elles sont en train de travailler pour que toutes les conditions objectives et subjectives soient créées dans votre pays, afin que vous puissiez retourner et vivre comme par le passé. Le gouvernement burkinabé est très préoccupé par votre situation et en attendant, soyez rassurés, le Bénin fera le maximum pour que vous soyez dans de meilleures conditions », a indiqué Alassane Seidou, le ministre de l’intérieur et de la sécurité publique au nom du gouvernement béninois.

En plus des vivres, les déplacés burkinabés ont reçu des certificats de demande d’asile en attendant l’aboutissement des procédures d’obtention du statut de réfugiés.

Le représentant résident du Programme alimentaire mondial, Guy Adoua, a remercié le gouvernement et réitéré l’engagement du Système des Nations Unies au Bénin à accompagner le Bénin dans l’atteinte des Objectifs de Développement durable.

Le maire de la commune de Matéri, Robert Kassa, a fait savoir que plusieurs autres structures dont Plan International Bénin, l’Unicef, l’Organisation Mondiale de la Santé, l’Anpc, Direct Aid et des personnes de bonne volonté ont également apporté leur assistance aux déplacés.

8 août 2021