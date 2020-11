Le gouvernement approuve la création de l’ANEPIJ

L’Etat béninois a décidé de la création de l’Agence nationale d’équipement et du patrimoine immobilier de la Justice (ANEPIJ). La décision a été prise en Conseil des ministres ce mercredi 18 novembre 2020.

Selon le Conseil des ministres, plusieurs « difficultés obèrent les performances du secteur de la justice ». Il s’agit entre autres « du manque de matériels et d’équipements adéquats de travail et, parfois, la vétusté, l’exigüité ou l’inadaptation des infrastructures abritant les juridictions ». De fait, l’entretien et le renouvellement des équipements ainsi que la réfection des locaux et l’approvisionnement des juridictions en fournitures et matériels de bureaux ne sont pas assurés à un rythme satisfaisant.

Face à cette situation, une mission a été diligentée en décembre 2019 et en février 2020 en vue de la réalisation d’un plan d’urgence de réhabilitation et d’équipement des juridictions de même que des Centres de Sauvegarde de l’Enfance et de l’Adolescence.

L’Agence nationale d’équipement et du patrimoine immobilier de la Justice est chargée « de concevoir, planifier et réaliser les travaux de construction, de gestion et d’équipement des Cours tribunaux et services extérieurs du ministère ».

