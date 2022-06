Le fugitif Mathurin Sossa arrêté ce mercredi à Bopa

Evadé à la prison civile d’Abomey-Calavi, mardi 31 mai 2022, Mathurin Sossa a été arrêté ce mercredi 1er juin 2022 à Bopa, dans le département du Mono.



Nouveau cas d’évasion à la prison civile d’Abomey-Calavi. Mathurin Sossa, pensionnaire de la maison d’arrêt a pu s’échapper avant d’être rattrapé quelques heures après. Les investigations ont permis de le retrouver dans sa cachette à Bopa, dans le Mono.

Le mis en cause avait dévalisé son patron. Son évasion intervient quelques mois après les cas Séraphin Vigninnou et Judicaël Allozounhiue, et pose le problème de sécurité à la prison civile d’Abomey-Calavi, que certains qualifient de ‘’passoire’’.

F. A. A.

1er juin 2022 par ,