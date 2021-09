Le fugitif Judicaël Alozouhouè présenté au Procureur ce lundi

Le sieur Judicaël Alozouhouè, évadé de la prison d’Akpro-Missérété en octobre 2020, a été arrêté le 31 août dernier pour tentative de vol de moto. Opérant sous une fausse identité, il a été reconnu par ses anciens détenus et est présenté au Procureur ce lundi 06 septembre 2021.

A la suite de son évasion mystérieuse de la prison civile d’Akpro-Missérété à l’aube du 25 octobre 2020, le sieur Judicaël Alozouhouè opère sous la fausse identité de Yaovi Cossi.

Mais le fugitif a été rattrapé pour tentative de vol de moto et présenté au Procureur le 31 août 2021. Il a été déposé à nouveau en prison. Une fois dans la prison civile d’Abomey-Calavi, le sieur Judicaël Alozouhouè a été reconnu par ses anciens co détenus qui ont été transférés de la prison civile de Missérété à celle d’Abomey-Calavi.

Informé de la situation, le directeur général de l’Agence Pénitentiaire du Bénin s’est rendu à la prison civile de Calavi pour échanger avec le fugitif. L’évadé a été placé dans une autre cellule.

Le fugitif Judicaël Alozouhouè est devant le Procureur de la république près le tribunal d’Abomey-Calavi ce lundi 06 septembre 2021.

Il faut rappeler que le sieur Judicaël Alozouhouè s’est évadé le 25 octobre 2020 de la prison civile d’Akpro-Missérété en même temps que le militaire Aimé Sassi. Mais les deux fugitifs sont à nouveau en prison.

Le caporal Aimé Sassi a été rattrapé le 12 novembre 2020.

A la suite de l’évasion des deux prisonniers, les gardiens en chef et les chefs de la prison civile de Cotonou (lieu de transfert) et de la prison civile d’Akpro-Missérété (destination des prisonniers) avaient été limogés. Une dizaine de personnes dont des hommes en uniforme ont été arrêtées.

6 septembre 2021 par