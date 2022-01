La 4e édition du Festival du cinéma russe a eu lieu du 14 au 15 janvier 2022 à l’hôtel Golden Tulip de Cotonou. L’événement a réuni des membres du corps diplomatique et autres invités.



Le 4e Festival du cinéma russe organisé par l’Ambassade de la Fédération de Russie près le Bénin a été l’occasion de présenter plusieurs œuvres cinématographiques. Il s’agit de film de guerre, film fantastique, film classique du cinéma soviétique et un film pour enfants. Le Festival permet, selon l’Ambassadeur de la Russie M. Igor Evdokimov, de savoir plus sur la Russie, ses réalités historiques, sociales et culturelles ; les valeurs de notre peuple, leur attitude envers la vie et le monde.

C’est un film de guerre de 2015 intitulé « Résistance » qui a ouvert le Festival. « L’histoire de Lioudmila Pavlitchenko, tireuse d’élite soviétique qui s’est distinguée notamment lors de la bataille de Sébastopol et qui a été transférée aux Etats-Unis pour une mission gouvernementale. À la Maison-Blanche, elle a été présentée à Eleanor Roosevelt et elles ont établi de bonnes relations », a rappelé l’ambassadeur.

Basé sur des faits historiques, le film présente la vérité sur la guerre la plus sanglante de l’histoire de l’humanité.

Dans la journée du vendredi 15 janvier, des films tels que « Morozko », « La Prisonnière du Caucase ou les Aventures de Chourik » et « The Blackout » ont été présentés aux visiteurs.

Du thé russe a été proposé aux invités pendant les pauses entre les séances.

A.A.A

16 janvier 2022 par ,