Le festival l’Afrique en Marche démarre lundi 04 avril prochain. La question de l’accès à l’eau et à l’énergie en Afrique sera au cœur de cette édition qui va se dérouler du 04 au 09 avril prochain.

Parler de l’autre Afrique, que celle des guerres et des migrants, c’est l’ambition du festival l’Afrique en Marche.

L’édition de cette année mettra l’accent sur la question de l’eau et de l’énergie en Afrique. Jean Jouzel sera l’invité de marque. Des musiciens et cinéastes, écrivains et poètes, conférenciers, scientifiques et responsables associatifs seront à ce rendez-vous pour exposer leur savoir-faire.

Selon un communiqué des organisateurs, toutes les manifestations sont en entrée libre, et dans la limite des places disponibles, sauf au cinéma Le Vincennes, et celle portant sur la mention « réservation obligatoire ».

Le festival l’Afrique en Marche existe depuis 12 ans environ. C’est un festival qui s’évertue à révéler la "face cachée" de l’Afrique, l’autre Afrique peu connue que celles des guerres et des migrants.

F. A. A.

3 avril 2022 par ,