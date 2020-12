Le festival Lagunimages se déroule à Cotonou

La 9e édition du festival Lagunimages se déroule à Cotonou du 30 novembre au 11 décembre sous le thème « Cinéma et tourisme, un duo gagnant ».

Le festival est meublé par des ateliers de formation, master class et des projections itinérantes. La 9e édition prend en compte les films d’école et des films portant sur l’actualité cinématographique béninoise, sous-régionale et internationale.

Selon la présidente de l’association Lagunimages, les trois meilleurs films seront sélectionnés parmi les 27 retenus par un jury international. Les prix Nokoué d’or, le Nokoué d’argent et le Nokoué de bronze, seront discernés aux lauréats.

Dans le cadre de cette édition, des ateliers de formation des professionnels du cinéma se déroulent depuis le lundi 30 novembre 2020 à l’ISMA et à Gangan prod. L’atelier d’écriture de scénario va déboucher sur la production d’un court-métrage qui sera diffusé à la cérémonie de clôture le 11 décembre.

A.A.A

4 décembre 2020 par