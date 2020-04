Le dragage du Lac Ahémé et ses chenaux dans sa dernière phase

Pour la réalisation des travaux de dragage/réhabilitation prioritaire pilote du carrefour critique de Djondji-Hounkloun, dans la zone du lac Ahémé et ses chenaux, le gouvernement avait procédé au cours du deuxième semestre 2019 à l’assainissement de ce plan d’eau. Des engins de pêche prohibés qui occasionnent le comblement des lacs ont été enlevés.

Pour éviter la recolonisation du lac, le gouvernement a décidé d’entamer la phase prioritaire de dragage-réhabilitation pilote du carrefour critique de Djondji-Hounkloun.

« Ledit carrefour, qui relie les lagunes côtières de Grand-Popo et de Ouidah au lac Ahémé par le chenal Ahô, demeure le seul point de migration entre la mer et les eaux continentales, des espèces halieutiques qui font la richesse spécifique de la biodiversité de ce plan d’eau », précise le Conseil des ministres.

« Cette opération, très attendue par les populations riveraines, requiert que soient élaborés le cahier des charges ainsi que le dossier technique des travaux », indique la même source.

Le Bureau d’études ANTEA GROUP, qui a une expérience avérée dans le domaine, va conduire les études techniques complémentaires.

A.A.A

15 avril 2020 par