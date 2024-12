Le développement en cours au Bénin séduit la Gambie

Le Ministre des Affaires étrangères, Olushegun Adjadi Bakari, a reçu, mardi 03 décembre 2024, son homologue Gambien, Mamadou Tangara. Les deux personnalités ont échangé sur plusieurs sujets d’intérêt commun.

Des échanges fructueux entre le chef de la diplomatie béninoise, Olushegun Adjadi Bakari et le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des gambiens de l’Extérieur, Mamadou Tangara. Les deux ministres ont discuté entre autres des défis de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Au Bénin pour la première fois, le Ministre des Affaires étrangères, de la Coopération internationale et des gambiens de l’Extérieur a été séduit par la dynamique en cours notamment la réalisation des infrastructures dans les villes et l’engagement du Chef de l’Etat, Patrice Talon pour le retour des Trésors royaux au Bénin.

« Cette démarche du Président de la République renforce la connaissance de l’histoire et de la culture du Bénin, l’un des préalables pour accéder au développement. », a déclaré Mamadou Tangara. « Je suis impressionné par le développement en cours au Bénin », a ajouté le ministre gambien.

Mamadou Tangara est aussi porteur d’un message du Président gambien à son homologie béninois. C’est un message de félicitations à Patrice Talon pour la consolidation de la paix dans la sous-région. « Je rendrai compte de toutes les belles choses que j’ai vues ici. (…) Le Bénin est une source d’inspiration », a déclaré le chef de la diplomatie gambienne.

A.A.A

3 décembre 2024 par ,