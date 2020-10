Le dépôt des dossiers prorogé au 28 octobre

Les candidats au concours de recrutement de 100 auditeurs de justice, session des 28 et 29 novembre 2020 ont encore la possibilité de déposer leurs dossiers. Initialement prévue pour ce vendredi 23 octobre, la date de clôture des dossiers à ce concours selon un communiqué du ministre du travail et de la fonction publique est prorogée jusqu’au mercredi 28 octobre prochain.

Adidjatou Mathys invite les personnes désireuses de prendre part à ce concours et qui n’ont pas encore déposé leurs dossiers à le faire dans l’une des directions départementales du travail et de la fonction publique au plus tard le mercredi 28 octobre 2020 à 18 h 30.

F. A. A.

