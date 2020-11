Le décodeur HD de Canal+ à mille Francs CFA

A l’orée des fêtes de fin d’année, Canal + casse le prix du décodeur HD. Du 1er au 25 décembre 2020, le décodeur HD est à 1000 (mille Francs CFA). Une offre exclusive à l’occasion des fêtes de fin d’année. Mais aussi 15 jours gratuits du bouquet ’’Tout Canal+’’ sont offerts jusqu’au 31 décembre pour tout réabonnement.

C’est impensable, et pourtant c’est bien vrai. Dès le 1er décembre, profiter d’un prix incroyable, pour vivre les fêtes de fin d’année avec Canal+ Bénin. Le kit complet avec le décodeur HD à 1000 (mille francs CFA ) à partir d’un mois d’abonnement à la formule Evasion de 10000 (dix mille francs CFA).

« Nous approchons les fêtes de fin d’années, nous avons voulu offrir un peu plus de plaisir et du divertissement comme nous le faisons tous les jours durant les autres onze mois de l’année », a annoncé Jonathan Lett le Directeur Général de Canal+ Bénin

« Cette offre incroyable est destinée à tous les nouveaux abonnés et aussi aux abonnés qui ont le décodeur classique et qui souhaitent le changer »

, a précisé la directrice des ventes de canal+ Bénin Yacine Alao. « Mais ce n’est pas tout », elle poursuit « Canal+ a prévu de faire plaisir à ses abonnés en cette fin d’année. Sur tout réabonnement, 15 jours du bouquet ’’Tout Canal+’’ sont offerts. Et vous n’avez pas oublié la semaine généreuse. Nos abonnés peuvent donc bénéficier jusqu’à 22 jours gratuits ».

En présentant les programmes intéressants prévus pour le mois de décembre, la responsable de communication, Barnes Vidjinnagni a montré que Canal+ célèbre en grand avec ses abonnés en décembre, la magie des fêtes de fin d’année. « Canal+ réunit les familles avec Canal+ et Canal+ Family. Notre promesse, est celle d’une célébration enchantée et joyeuse. Nous avons de quoi rire aux éclats avec en avant, découvrir des univers unique avec “La Reines des neiges”, “La famille Addams” et bien aussi, vivre des aventures inédites avec “Le voyage du Dr Dolittle” et “L’appel de la Foret” ».

Des programmes variés dont les bandes annonces ne laissent personne indifférente. Chacun y trouve son plaisir. Aussi bien les enfants, autant que les adultes. « Un ensemble de programmation qui ne manquera pas de réunir la famille », a soutenu la responsable de la communication, Barnes Vidjinnagni.

