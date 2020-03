Le décodeur Canal+ en promotion dès vendredi

Les chaînes Canal+ ne seront pas en marge de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Et pour permettre à un plus grand nombre de téléspectateurs d’accéder aux programmes, l’équipe dirigeante de Canal+ Bénin annonce la vente du décodeur au prix promotionnel de cinq mille francs à compter du vendredi 6 mars jusqu’au 4 avril 2020. Une promotion soutenue et validée par le jeune Disque Joker qui fait la une des médias et des réseaux sociaux actuellement, le Dj Couclick.

« Le décodeur HD sera à cinq mille au lieu de dix mille francs Cfa, à partir de ce vendredi 6 mars jusqu’au 4 avril 2020 », annonce la directrice des ventes, Yacine Alao.

Cette offre promotionnelle est inédite. Surtout qu’elle est soutenue et accompagnée par le ‘’DJ Couclick’’. « Nous invitons véritablement toutes celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés à Canal+, de se rendre rapidement dans les points de vente Canal+ pour s’abonner et profiter de cette offre exceptionnelle validée par ‘’Couclick’’ » a-t-elle ajouté. Mais Canal+ a aussi pensé à faciliter les installations de son parabole à ses nouveaux abonnés. « L’installation effectuée par nos techniciens seront au prix de trois mille au lieu de quatre francs Cfa par le passé. Mais elle sera gratuite pour les nouveaux abonnés qui souscriront aux offres Evasions + et Tout canal + », a-t-elle précisé.

Pour le mois mars, Canal+ a prévu un programme très intéressant pour motiver les abonnés à vite les découvrir. « Là où Canal+ opère sa magie c’est au niveau des programmes. En ce mois de mars, sur les bouquets Canal+, il y en aura pour tous les goûts », a prévenu la Directrice de communication Afoussat Salifou avant de citer quelques exemples.

« Je vous invite surtout à ne pas oublier que tous les mardis, les chaînes Canal+ sont réservées à l’Afrique à travers ‘’les mardis de l’Afrique’’. Vous pouvez voir aussi bien d’autres émission comme ‘’Réussite’’, ‘’Conquêtes d’Afrique’’, ou ‘’Bonjour santé’’ ou encore ‘’Rendez A’’ qui vous emmène chaque fois découvrir une destination très intéressante ».

Pour elle, le mois mars est un mois réservé aux femmes parce qu’on y célèbre la Journée internationale des droits des femmes. Et durant ce mois les femmes prennent le pouvoir sur les antennes Canal+. Madame Salifou a expliqué que c’est « Une programmation exceptionnelle en ce mois de mars. Tous les soirs sur l’une des chaînes Canal+ il y aura un programme qui mettra une femme à l’honneur. Je vous invite plus particulièrement à suivre mardi prochain, l’émission ‘’Enquête d’Afrique’’ qui sera spécialement réservée à la diffusion des reportages des lauréates de la formation l’Afrique au Féminin. Une émission qui présente que des jeunes femmes qui travaillent dans l’audio-visuelle en Afrique et qui ont fait des reportages à l’occasion de cette formation ».

Le Directeur Général de Canal+ de son côté rassuré que le mois de mars bien qu’étant un mois consacré à la gent féminine ne s’arrêtera pas là. « Chacun peut retrouver son plaisir. C’est aussi un mois très important au plan sportif. Ce sera un mois très riche sportivement qu’en distraction. Et tout le monde trouvera son compte » a-t-il rassuré. Il exhorte les abonnés à se rendre régulièrement sur la page Facebook par laquelle Canal+ communique pour bénéficier des conseils.

