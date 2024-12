Le débat autour du Code électoral inquiète les partenaires sociaux

La CSA-Bénin, la CGTB et l’UNSTB s’inquiètent des « débats passionnels et analyses » sur le code électoral qui servira aux élections générales de 2026. Les trois organisations syndicales font des recommandations aux acteurs politiques.

Les débats menés ces derniers temps autour du code électoral, présagent, selon les organisations syndicales, d’une « impasse » et du « chaos », « si le Bénin devrait aller aux élections générales de 2026 en l’état actuel du cadre législatif ».

Pour prévenir ce scénario funeste, la CSA-Bénin, la CGTB et l’UNSTB « invitent toutes les Institutions de la République, notamment le Président de la République, l’Assemblée nationale et la Cour Constitutionnelle à puiser dans la sagesse républicaine les ressources nécessaires pour donner toutes les chances de succès aux discussions en cours sur la liste électorale en particulier et le code électoral en général ».

Les 3 organisations syndicales « demandent au gouvernement en particulier de rendre largement inclusif le débat sur le Code électoral avec toutes les parties prenantes afin d’en extirper toutes sources nuisibles à la paix, à la stabilité et à une démocratie digne du nom ».

Elles appellent également « les partenaires bilatéraux et multilatéraux, techniques, financiers ou politiques de notre pays, à offrir, comme d’habitude, leur accompagnement, expertise et médiation pour une réelle pacification du dialogue politique et sociétal nécessaire ».

Dans le communiqué conjoint publié ce 11 novembre 2024, la CSA-Bénin, la CGTB et l’UNSTB rappellent « aux acteurs politiques que le pays appartient à tous les béninois et qu’ils ne doivent pas, avec leurs ambitions et leurs boulimies individuelles, mettre en péril la garantie d’une nation unie et heureuse ».

« Tous les acteurs béninois de premier plan » sont appelés à « donner le meilleur d’eux-mêmes pour garantir aux élections générales de 2026 le caractère festif que le peuple est en droit d’en attendre », ont exhorté Anselme Amoussou, Moudassirou Bachabi et Appolinaire Afféwé, les Secrétaires généraux respectifs de la CSA Bénin, de la CGTB et de l’UNSTB.

M. M.

11 décembre 2024 par