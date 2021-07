Le couple Salmon vulgarise la méthode Billings

Pour aider les familles à réguler les naissances, le couple Laure et Olivier Salmon a créé depuis 2016 une organisation non gouvernementale spécialisée dans la vulgarisation de la Méthode d’ovulation Billings (Mob). La méthode est promue par l’Église catholique.

Mariés en 1986, Laure et Olivier Salmon sont des retraités de l’hôpital « La Croix » des religieux Camilliens à Zinvié. Après quatre maternités en cinq années, ils ont entrepris des recherches sur les méthodes de régulation de naissances.

Laure se forme ensuite à Cotonou sur la planification naturelle des naissances et opte pour la Méthode d’ovulation Billings (Mob).

La Mob est une forme de planification familiale naturelle fondée sur l’observation du cycle féminin et l’identification des périodes de fertilité par le suivi de l’état de la glaire cervicale. « J’ai appliqué cette méthode naturelle avec succès jusqu’à ma ménopause. Je me suis mise alors, entre-temps, à donner des formations aux couples désirant utiliser cette méthode aussi bien à l’hôpital que dans les paroisses », a confié Laure Akotomè à ‘’La Croix’’. Selon elle, cette méthode est « la plus efficace et la plus simple ». De 2015 à 2016, ces formations avaient touché 11 000 femmes passées dans l’hôpital.

« Vu les actions que nous avions menées auprès des couples dans les paroisses du diocèse de Cotonou, principalement, ainsi que d’autres activités tenues dans les diocèses de Parakou, Porto-Novo, Abomey, etc. sanctionnées par des rapports d’activité, nous avons été affiliés à Woomb International », a affirmé Olivier Salmon.

Une conférence internationale de l’Organisation s’est tenue au Bénin en mars 2020.

