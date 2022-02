Le comédien Avikpin Yèhoué malade

L’auteur de vidéos comiques, Avikpin Yèhouè est dans un état critique depuis plusieurs semaines. L’épouse du comédien a confirmé l’information ce vendredi 25 février 2022.

Avikpin Yèhouè est malade depuis trois semaines environs. Transporté à l’hôpital, les médecins n’ont pu sortir le comédien d’affaires. Le comédien Avikpin Yèhouè est en traitement chez des tradipracticiens. Jointe par le média Banouto, l’épouse du comédien alerte sur l’urgence de la situation et demande du secours. « Il (Avikpin Yèhouè, NDLR) n’arrive toujours pas à parler. Avant il ne parlait pas et n’ouvrait pas les yeux. Ce qui n’est pratiquement plus le cas. Il ouvre maintenant les yeux », a alerté Estelle l’épouse du comédien le vendredi 25 février 2022. Avikpin Yèhouè fait rire le public avec ses vidéos postées sur les réseaux sociaux notamment You tube, Facebook.

M. M.

25 février 2022 par