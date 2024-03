Le code électoral consacre la fidélité et la loyauté des élus envers leur parti

Les députés à l’Assemblée nationale ont adopté, mardi 5 mars 2024, un nouveau code électoral. La promulgation de cette loi électorale permettra de reléguer au passé une pratique à la peau dure dans l’arène politique au Bénin.

Adoptée par 79 voix pour, 28 contre et 01 abstention, le 5 mars 2024, à l’Assemblée nationale, la loi n°2024-13 portant modification et complément de la loi n°2019-43 du code électoral en République du Bénin apporte des innovations.

L’article 132 nouveau stipule que « nul ne peut être candidat aux fonctions de président de la République ou de vice-président de la République s’il n’est dûment parrainé par un nombre de députés et/ou de maires correspondant à au moins 15% de l’ensemble des députés et des maires et provenant d’au moins 3/5 des circonscriptions électorales législatives ». Le seuil d’éligibilité porté ainsi de 10 à 15% contribue à l’enracinement de grands partis politiques au Bénin, l’idéal selon les nouvelles lois sur le système partisan.

La mise en application des dispositions du nouveau Code contribuera à conjuguer au passé une pratique à la peau dure : la transhumance sans scrupule des acteurs politiques. « Un député ou un maire ne peut parrainer qu’un candidat membre ou désigné du parti l’ayant présenté pour son élection », stipulé à l’alinéa 2 de l’article 132 nouveau signifie, en français facile, que les députés et les maires ne peuvent donner leur parrainage qu’aux candidats qui sont du même bord politique qu’eux.

Autrement dit, les élus ne peuvent soutenir un candidat autre que celui du parti. Si un élu n’ est pas d’accord avec le choix de son parti, il ne peut parrainer qu’un candidat de la même obédience politique que son parti. Un élu de l’opposition ne peut donner son parrainage qu’à un candidat de l’opposition même et celui de la mouvance peut faire la même chose pour un candidat membre de la majorité présidentielle.

Finis les débauchages de parrains dans les camps adverses ! D’ailleurs, la pratique est décriée aussi bien par les populations que les acteurs politiques eux-mêmes.

Lors des débats sur la révision à l’Assemblée nationale, le parti d’opposition Les Démocrates a soulevé des inquiétudes liées au débauchage de ses élus.

C’est la fidélité des élus à leur parti qui se trouve être renforcée avec la retouche apportée au Code électoral.

M. M.

9 mars 2024 par