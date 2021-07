Le chef de l’opposition plaide une justice équitable

Paul Hounkpè, chef de file de l’opposition et secrétaire exécutif national du parti Forces Cauris pour un Bénin Emergent (Fcbe) a échangé, mercredi 30 juin 2021, avec la présidente de la Haute Cour de Justice Cécile Marie-José de Dravo Zinzindohoué.

La situation des personnes en prison dans le cadre des violences préélectorales était au cœur des échanges, mercredi 30 juin 2021, entre la présidente de la Haute Cour de Justice, Cécile Marie-José de Dravo Zinzindohoué et Paul Hounkpè, chef de file de l’opposition.

Paul Hounkpè a expliqué que sa mission à travers les différentes visites effectuées aux présidents des institutions de la République s’inscrit dans le cadre de la libération des personnes détenues pour violences préélectorales.

Son souhait est d’obtenir le soutien de la Haute Cour de Justice pour cette cause. « Nous ne sommes pas contre l’impunité. Nous sommes pour une justice équitable, rapide et qui n’est pas à double vitesse. Car, il ne faut pas que la peur de la justice fasse que des camarades se retrouvent à l’extérieur », a indiqué Paul Hounkpè.

A l’issue de l’audience, le chef de l’Etat a fait savoir que présidente de la Haute cour de Justice s’est engagée à l’accompagner dans sa mission visant le dégel de la situation socio-politique et la paix.

