Le chanteur Assa Cica décédé ce vendredi

Un grand baobab de la musique béninoise vient de tomber. Le chanteur compositeur interprète Assa Cica (Michel Mahouklo KPODAN à l’état civil) a rendu l’âme ce vendredi au CNHU de Cotonou des suites d’une longue maladie. La vedette de la musique moderne d’inspiration traditionnelle est l’auteur de plusieurs chansons populaires dont Tinman sa lé, Ayato ganmènou, Yadonoumi, Dêmin, Aklunon, Sè dé wè do mi et Vi djin vè.

Assa Cica a marqué plusieurs générations depuis les années 70.

Il a démarré sa carrière avec l’orchestre Poly Rythmo de Cotonou avec la chanson Aga ma gnon nou hê dé. ‹‹ On m’a envoûté pour me faire perdre la voix››, confiait Assa Cica à des fans à qui il proposait l’achat de son CD, sur l’esplanade du stade de l’amitié de Cotonou.

Sa disparition est une grande perte pour le patrimoine nationale.

22 mai 2020