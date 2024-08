Les caractéristiques du centre des affaires maritimes de Cotonou

Les travaux de construction du Centre des affaires maritimes évoluent à Cotonou.

Dans le but de désengorger le Port Autonome de Cotonou et d’en améliorer la productivité, le gouvernement béninois met en œuvre le projet de construction du Centre des Affaires Maritimes. L’objectif est d’« offrir plus d’espace pour améliorer la fluidité des opérations portuaires, regrouper tous les acteurs clés de la plateforme portuaire et créer un cadre de travail plus performant pour l’ensemble des acteurs ». Le Centre des Affaires Maritimes est en construction sur le boulevard de la Marina, en face du Port. Il va accueillir le Port autonome de Cotonou, les structures publiques et les entreprises privées du secteur maritime.

Il comprend également des espaces de restauration, de coworking et de conférences, des locaux commerciaux avec une Banque, une assurance, un data center, un commissariat de police, des bureaux de douane etc. Le Centre des Affaires Maritimes disposera d’un parking de 276 places. Sans oublier un socle en rez-de-chaussée, un R+1 avec un hall d’accès sécurisé.

