Le bureau national du parti UP visite les trésors royaux

Une délégation du bureau politique national de l’Union Progressiste (UP) conduite par le président Bruno Amoussou est allée à la découverte des trésors royaux et les œuvres d’art contemporain le jeudi 24 mars 2022.

La créativité et la finesse des œuvres exposées au Palais de la Marina dans le cadre du vernissage "Art du Bénin d’hier et d’aujourd’hui : de la restitution à la révélation" ont émerveillé le président du parti Union Progressiste (UP) Bruno Amoussou à la tête d’une délégation du bureau national le jeudi 24 mars 2022. Membre de la délégation, Bernardine do Régo, ancienne ambassadrice a remercié les autorités, les techniciens qui ont permis la tenue de l’exposition. « Le développement (...) commence par la culture, et la culture commence par l’histoire. Ce que nous avons vu, ce soir, est le premier pas vers le développement, l’affirmation de l’identité et les progrès pour l’avenir », a indiqué Jacques Adandé, ambassadeur à la retraite et membre de la délégation.

M. M.

25 mars 2022 par ,