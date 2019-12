Le budget de l’Etat 2020 adopté à l’unanimité

La loi N° 2019-46 portant budget de l’État gestion 2020 est adoptée à l’unanimité des députés présents et représentés à l’Assemblée nationale. Les députés de la 8ème législature après examen du document de budget, l’ont adopté au cours de la plénière ouverte ce jeudi 19 décembre 2019 au palais des gouverneurs à Porto-Novo.

Par cet acte, la représentation nationale donne carte blanche au président Patrice Talon et à son gouvernement, à poursuivre les efforts de construction du pays.

La loi des finances exercice 2020 s’équilibre en recettes et en charges à 1 986,910 milliards FCFA. Ce budget est en hausse de 109,367 milliards de FCFA, soit un taux d’accroissement de 5,8 % par rapport à celle de 2019.

Le budget de l’Etat 2020 est orienté vers l’investissement, l’allègement fiscal et le social, notamment dans les secteurs de l’éducation, la santé et la protection sociale.

