Le Vatican exprime sa compassion aux familles des victimes

Le Vatican partage les peines des familles éplorées par l’incendie meurtrier survenu à Sèmè-Kraké le samedi 23 septembre 2023. Le secrétaire d’État du Saint-Siège, le cardinal Pietro Parolin à travers un télégramme, a exprimé sa compassion aux familles des victimes. A travers ce télégramme, le souverain pontife dit s’associer au deuil des familles, et leur manifeste sa proximité et sa peine. Le Saint Siège selon le message, prie également pour le repos des personnes qui ont perdu la vie, les confiant à la miséricorde de Dieu, ainsi que pour la guérison des personnes blessés. A travers le même message, le Pape demande à la Vierge Marie, « d’apporter force et consolation à tous ceux qui sont touchés par cette tragédie ». Le souverain pontife n’a pas manqué d’invoquer les bénédictions divines sur chaque personne, et sur la nation tout entière, en signe de réconfort.

Dans la même perspective, les évêques du Bénin, après avoir invité les fidèles catholiques, et les personnes de bonne volonté à soutenir de diverses manières les victimes, a recommandé des messes spéciales vendredi 29 septembre 2023, fête des Archanges Michel, Raphaël et Gabriel. Le bilan du drame de Sèmè-Kraké selon le gouvernement, est de 36 morts dont plus de 20 blessés.

