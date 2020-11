Le Togo s’apprête à ratifier une convention avec le Bénin

Le gouvernement togolais a examiné en Conseil des ministres ce mercredi 04 novembre 2020, l’avant-projet de loi devant autoriser le Togo à ratifier la convention sur le fleuve Mono avec le Bénin, et la création de l’Autorité du bassin du Mono (ABM).

La Convention liant le Togo et le Bénin sur le fleuve Mono selon l’information rapportée par Xinhua, avait été signée le 30 décembre 2014 à Cotonou. Ce projet de loi selon le gouvernement togolais vise à assurer un "développement intégré et durable du bassin du Mono en étroite collaboration » entre les deux pays.

La création de l’ABM permettra de doter ce bassin d’un cadre juridique et institutionnel de gestion transfrontalière de ses ressources en eau, précise le communiqué du Conseil des ministres du gouvernement togolais.

F. A. A.

