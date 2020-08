Le Secrétaire général adjoint retrouvé mort

Le Secrétaire Général Adjoint de la mairie de Pobè, Fidèle Adéyé n’est plus. Il a été retrouvé mort par pendaison ce mardi 25 août 2020.

Selon les informations, le désormais ex-Secrétaire Général Adjoint (SGA) de la mairie de Pobè se serait donné la mort par pendaison. Il a été retrouvé pendu dans sa chambre. Dans un message, le maire de Pobè a présenté ses condoléances à la famille éplorée. « Au nom du conseil communal et de l’administration, je présente à toute la famille du défunt, au personnel de la Mairie, et à toute la population de la commune de Pobè nos sincères condoléances. Pour toujours, les souvenirs de l’homme resteront gravés dans nos mémoires », a écrit Simon Adébayo Dinan.

A en croire le maire, Fidèle Adéyé est un homme humble, assidu et ouvert. « Un vaillant combattant qui m’a appris à évoluer même quand tout semble confus. Malheureusement, il a manqué de force devant l’ennemi juré et inévitable de tout être vivant : la mort ! », a-t-il ajouté.

Les mobiles et les circonstances de ce décès ne sont pas encore élucidées.

A.A.A

26 août 2020 par