Le Roi du Maroc inaugure la plateforme des jeunes "Argana"

Sa Majesté le Roi Mohammed VI a procédé le 12 février 2020 à l’inauguration de la plateforme des jeunes « Argana » pour l’écoute et l’orientation dans la commune d’Ait Melloul (préfecture d’Inezgane-Aït Melloul).

Réalisé dans le cadre du programme III de l’INDH « Amélioration du revenu et inclusion économique des jeunes », le projet a mobilisé près de 7 millions de DH pour sa réalisation.

La plateforme des jeunes « Argana » offre des espaces d’accueil, d’entreprenariat, d’emploi et d’écoute, un auditorium, des ateliers, une médiathèque, une salle de sport et un terrain de mini foot.

Les bénéficiaires de ce projet seront encadrés par des équipes spécialisées dans l’orientation et l’écoute. Ils seront aussi accompagnés dans la conception de leurs projets professionnels. Cette plateforme est un espace de rencontre des acteurs impliqués dans le chantier de l’intégration des jeunes et aussi une réponse à l’emploi. Elle permet aussi d’inciter les jeunes à l’auto-emploi.

En vue d’améliorer les conditions de scolarité et de promouvoir les activités sportives, le Souverain a procédé à la remise de 28 minibus dont 26 de transport scolaire et 02 pour le transport de sportifs aux présidents de communes et d’associations bénéficiaires relevant de la préfecture d’Agadir Ida-Outanane.

Outre la plateforme des jeunes « Argana » pour l’écoute et l’orientation, deux espaces culturels ont été réalisés dans la préfecture d’Agadir-Ida Outanane. Il s’agit de l’espace culturel ‹‹Dar Momkin » au quartier Lagouira et celui des « Etoiles du Souss » au quartier El Farah (Bensergao centre).

Tous ces projets sont réalisés dans la cadre de la 3ème phase des programmes de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain (2019-2023).

Akpédjé AYOSSO

