Le Ramadan débute à cette date pour les musulmans

Le mois saint de l’Islam débute le samedi 1er mars 2025.

Le jeûne annuel des fidèles musulmans démarre samedi 1er mars 2025. Le Ramadan est l’un des cinq piliers de l’islam avec l’aumône, le pèlerinage, la prière et le témoignage de foi. Durant ce mois saint, les musulmans sont invités à jeûner : s’abstenir de boire, de manger, de fumer et d’avoir des relations sexuelles, de l’aube (dès que l’on peut « distinguer un fil blanc d’un fil noir » dit le Coran) jusqu’au coucher du soleil. Tout ce qui est considéré comme un comportement impie, en somme.

Le jeûne quotidien est rompu chaque soir durant un repas nommé iftar, à partir de l’heure précise de coucher du soleil, qui varie chaque jour et selon chaque ville.

Prévu pour durer 29 ou 30 jours, le Ramadan devrait finir entre le 29 et 30 mars.

Les dates sont susceptibles de changer en raison des observations lunaires. La fameuse Nuit du doute (probablement le 28 février) est le moment de confirmation de l’observation lunaire.

« Le Coran indique que le jeûne a été prescrit aux croyants afin qu’ils puissent être conscients de Dieu. En s’abstenant de choses que les gens ont tendance à considérer comme allant de soi (comme l’eau), on pense que l’on peut être amené à réfléchir sur le but de la vie et à se rapprocher du créateur et du soutien de toute existence. Ainsi, le fait de commettre des actes répréhensibles compromet le jeûne. De nombreux musulmans affirment également que le jeûne leur permet d’éprouver un sentiment de pauvreté, ce qui peut favoriser les sentiments d’empathie. »

