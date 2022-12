Le Programme de MTN qui va changer la vie de nombreuses femmes béninoises

« 21 Days of Y’ello Care » est un Programme de volontariat de MTN Bénin qui mène des actions sociales à l’endroit des jeunes béninois pour les accompagner dans l’insertion dans la vie professionnelle. La réussite de ce programme est due en grande partie à la participation active du personnel de MTN.

L’édition 2022 de ce projet a su bien impacter la vie de plusieurs femmes. Quelques unes en parle.

MTN Bénin vole chaque année, au secours de plusieurs centaines de jeunes Béninois à travers « 21 Days of Y’ello Care ». Cette année, le programme fera mieux que les années précédentes avec 1000 jeunes formés au marketing numérique, au code de la route, à la gestion financière, aux technologies de l’information et à l’entrepreneuriat, entre autres. 500 jeunes parmi les plus méritants seront bénéficiaires du soutien de MTN et de ses équipes pour devenir auto-entrepreneurs en acquérant des motos électriques de M Auto qui leur permettront de mener des activités génératrices de revenus.

Pour MTN Bénin, il s’agit de donner aux jeunes défavorisés les moyens d’acquérir des compétences utiles. Et le personnel de la compagnie de télécommunications y joue un rôle très important gâce à sa participation active. Ce qui lui permet de vivre une expérience enrichissante en consacrant du temps, en partageant leur savoir et en s’impliquant pour améliorer le quotidien de personnes pas toujours gâtées par la vie.

Ainsi, ce programme joue un rôle significatif dans la réduction du taux de chômage, surtout chez les jeunes.

Parmi les femmes bénéficiaires, deux nourrices en parlent

En tant que nourrice et entrepreneure, qu’est-ce qui motive votre participation au programme ?

1ère nourrice : Ce qui m’a motivé à prendre part au programme 21 DAYS OF Y’ELLO CARE, c’était l’obtention de la moto électrique pour pouvoir améliorer mes performances de vente en ligne.

2e nourrice : Ce programme que j’ai suivi va apporter un changement dans ma vie et plus précisément dans mon commerce. Au cours de ce programme, il a été dit qu’on nous aiderait à acquérir des motos afin de dynamiser notre business. J’ai besoin d’une moto pour le type de commerce que j’entreprends surtout la livraison des produits.

Qu’apporte le programme dans votre activité ?

1ère nourrice : Un important véritable coup de pouce à mon activité. Si on prend le côté business, business que je gère à plein temps et le coté employabilité, coté femme je peux essayer de recruter un jeune déjà qui peut me servir de coursier et après, lui aussi il peut faire ses activités de zem pour gagner plus de chiffre d’affaires.

2e nourrice : J’achète des marchandises que je revends et distribue aux bonnes dames. Avant je prends un taxi moto pour la distribution. Je suis contente de l’opportunité qu’on m’offre dans l’acquisition de la moto. J’ai fait l’effort de participer à ce programme malgré mes occupations et mon statut de nourrice.

Quel est votre mot de fin ?

1ère nourrice : Ce que je vais dire aux jeunes, osez, ne doutez pas à vos capacités de devenir quelqu’un de plus meilleur que celui que vous êtes aujourd’hui, en tant que femme être mère nourrice ce n’est pas une fin en soi, dire que mon enfant m’empêche de faire si de faire ça, ce sont que des excuses. On peut tout avoir sans pour autant tendre la main à un homme.

2e nourrice : Je tiens à remercier MTN Bénin et son personnel. Je loue cette initiative et je souhaiterais que des programmes du genre soient mis en place pour nous qui sommes dans le besoin. Je leur dis merci.

14 décembre 2022