Le Professeur émérite Codjo Hountondji a tiré sa révérence

Deuil dans la communauté scientifique béninoise et française ! Codjo Hountondji, professeur émérite de Sorbonne Université n’est plus.

Codjo Hountondji, professeur émérite de Sorbonne Université a rendu l’âme. Son corps a été retrouvé inerte en son domicile de Paris dans la soirée du dimanche 19 novembre 2023, selon ses proches.

Le décès est survenu alors même que le professeur est annoncé au Colloque international sur le ’’ribosome ; cible thérapeutique universelle’’ prévu du 11 au 13 décembre 2023 à Cotonou. Prof Codjo Hountondji devait conduire les travaux du colloque avec le professeur Raoult Didier. Le colloque est placé sous le haut patronage du président de la République Patrice Talon.

Paix à l’âme de l’illustre défunt.

M. M.

Hommage au Professeur Codjo HOUNTONDJI par DOVONOU Thierry, Docteur en didactique des sciences et technologies

Il a été mon professeur à l’UNB (il était à l’époque jeune chercheur en France ). Scientifique jusqu’au bout des doigts, il pensait que certains médicaments étaient des arnaques.

Ses travaux sur les ribosomes devraient résoudre beaucoup de problème de santés. Il est très engagé aux côtés du tiers monde.

Lorsque je l’ai vu dénoncer les firmes pharmaceutiques sur France 24, il y a 2 ans, j’ai dit que ses jours sont désormais comptés.

Le Professeur Codjo HOUNTONDJI, .Professeur de biochimie et de biologie moléculaire vient de nous quitter ce dimanche 19 novembre 2023 dans des conditions non encore élucidées.

Scientifique de haut niveau, ce Che Ernesto GUEVARA de la science a parcouru (parfois à ses propres frais) toute l’Afrique pour passer la science aux jeunes.

En 1991, il n’a pas hésité à dire Oui au Professeur Jacques SETONDJI, l’homme qui a fait pour la première fois au monde l’extraction de la *papaïne*. Le professeur Codjo HOUNTONDJI a accepté venir former une pépinière de biochimistes et biologistes moléculaires au Bénin.

*Un des meilleurs spécialistes de sa discipline, il passait la science avec facilité*. Nous l’avions surnommé : *ça coule de source*.

C’était un homme. Un vrai . Comme les professeurs de CALTECH (California Institute of Technology), il ne créait pas de distance entre lui et ses étudiants. J’ai eu la chance de manger à plusieurs reprises du *Abobo* avec lui en face de la poste de Gbégamey.

Je vous demande de lire le grand homme en cliquant ici 👇🏿👇🏿

https://ggqtk-codjo.net

